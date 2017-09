Gasopslag Drenthe voorlopig niet uitgebreid

De aardgasopslag van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in het Drentse Norg kan voorlopig niet worden uitgebreid. De Raad van State heeft dat bepaald, nadat twee gemeenten in de omgeving, Noordenveld en Leek, bezwaar hadden gemaakt. Zij maken zich zorgen om de gevolgen van uitbreiding voor hun inwoners en stelden tijdens de rechtszaak dat niet genoeg onderzoek is gedaan naar de mogelijke risico’s.

Om meer gas in de opslag te kunnen pompen, moet de druk in een deel daarvan worden opgevoerd. De bestuursrechter oordeelde eerder al dat minister van Economische Zaken Henk Kamp zijn toestemming daarvoor niet voldoende heeft gemotiveerd. Zo lang hij dat niet doet, mag de NAM de gasdruk niet verhogen, bepaalde de Raad van State donderdag.

Als de gasdruk wel omhoog zou gaan, zou de NAM meer gas in de opslag kunnen bewaren: de capaciteit zou dan groeien van 5 miljard naar 5,9 miljard kubieke meter.