Gaslucht in Rotterdam na productiefout Botlek

Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond komen zondag veel klachten binnen over een penetrante lucht in Rotterdam en omgeving. Oorzaak is een fout die bij het chemicaliënbedrijf Arkema op de Vondelingenplaat is gemaakt bij het toevoegen van een vloeistof aan gas. Dat gebeurt om het reukloze gas een geur te geven.

’‘Het stinkt daardoor behoorlijk in het gebied. We krijgen daar veel meldingen over binnen’‘, aldus de milieudienst. ’‘De vloeistof en de geur die de gemorste vloeistof verspreidt, zijn ongevaarlijk.’’