Gaslekkage op terrein Chemelot, situatie onder controle

Op het terrein van het industriecomplex Chemelot is een incident gebeurd waarbij hexaangas is vrijgekomen. De stof is niet buiten het terrein gekomen en de situatie is onder controle, meldt de veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De snelweg A76 werd ter hoogte van knooppunt Kerensheide korte tijd afgesloten vanwege het incident. Hetzelfde gold voor het treinverkeer.

De hulpdiensten rukten in groten getale uit vanwege de gaslekkage, die door de brandweer werd gedicht. Hoe het lek is ontstaan en om wat voor hoeveelheid vrijgekomen gas het gaat, wordt nog onderzocht. Er werden waterschermen aangelegd om te voorkomen dat het gas vlam zou vatten.

Hexaangas is een brandbare en behoorlijk explosieve stof, aldus de veiligheidsregio. Bij inademing is het schadelijk voor de gezondheid.