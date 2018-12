Gaslek: woningen en kinderboerderij ontruimd

In de Noorderstraat in Baarn (Utrecht) zijn maandag achttien woningen en een kinderboerderij ontruimd wegens een gaslek, zo meldt de brandweer. De evacués worden opgevangen in het gemeentehuis.

Het gaat om ongeveer vijftien bewoners van de huizen en zestien bezoekers van de boerderij. Dat zijn mensen met een beperking, die daar waren voor dagbesteding, en hun begeleiders, aldus de woordvoerster van de brandweer.

De verwachting is dat de reparatie nog anderhalf uur duurt. Netbeheerder Stedin en de brandweer zijn daarmee bezig.