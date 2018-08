De 156 bewoners van een ouderencomplex in Drachten zijn naar elders gebracht omdat er in het pand een gaslek is. Netbeheerder Liander is bezig het lek te dichten.

De hoofdgasleiding is afgesloten en de brandweer verwacht het pand snel te kunnen ventileren. Daarna kan iedereen weer terug.

Volgens de brandweer zijn de bewoners opgevangen in een nabijgelegen woonzorgcentrum en zijn ze in goede handen. Het ouderencomplex staat aan de Burefen.