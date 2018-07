Gaslek in loods Rotterdam weer verholpen

Vanwege een gaslek is woensdagochtend de omgeving rond een opslagloods aan de Vareseweg in Rotterdam afgezet. Ongeveer drie uur later was het pand grotendeels vrij van aardgas. Daarna zijn de eerste omliggende bedrijfspanden weer vrijgegeven.

Hulpdiensten kwamen af op een melding dat het in de loods naar gas rook. De gastoevoer werd afgesloten en het pand geventileerd. Het gebouw ligt in de Spaanse Polder, onder een van de aanvliegroutes van Rotterdam The Hague Airport. Het vliegveld maakte daarom tijdelijk gebruik van een andere aanvliegroute. In de loods liggen bouwmaterialen.