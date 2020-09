Gaslek in Haren gedicht, school blijft maandag gesloten

Aan de Westerse Drift in het Groningse Haren werd maandag uit voorzorg een basisschool ontruimd omdat uit diverse rioolputten gas vrij kwam. De 430 kinderen konden even terecht in de nabijgelegen kerk. Volgens de brandweer ging het met de kinderen goed en zijn ze opgehaald door hun ouders of verzorgers. Ze gaan maandag niet meer terug naar school. Ook twee huizen in de buurt werden gecontroleerd, maar daar was niemand thuis.

Monteurs van netbeheerder Enexis hebben na een aantal uren de gasleiding kunnen afsluiten. Na een meting heeft de brandweer het incident verder overgedragen aan Enexis, die aan de slag gaat met de reparatie van de leiding.