In Gorinchem is een groot gaslek ontstaan nadat een auto in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een gasverdeelstation was aangereden. De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig. Door de botsing raakte zeker een persoon gewond.

Het ongeluk gebeurde nabij een tankstation op de Banneweg. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het nog onduidelijk hoe ernstig de situatie is.