In Wageningen is een flat ontruimd vanwege een gaslek onder het gebouw. Voor de bewoners van de vijftig woningen is opvang beschikbaar in een wijkcentrum. De brandweer verwacht dat het nog een aantal uren duurt voordat de flat kan worden vrijgegeven. Netbeheerder Liander is aanwezig om de gastoevoer voor de flat aan de Troelstraweg af te sluiten.