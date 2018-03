Gasberaad kan besluit Wiebes nog niet bevatten

Susan Top van het Groninger Gasberaad probeert het nieuws dat de gaswinning in haar provincie nu snel wordt teruggeschroefd nog te bevatten. „Het is wel veel ineens. Ik ben wel blij, want ik had niet gedacht dat het zo snel zou kunnen. Maar we voelen ons ook extra belazerd, want tot een half jaar geleden werd ons verteld dat dit onmogelijk was.”

„Oud-minister Kamp heeft altijd gezegd dat de gaswinning niet zo snel zou kunnen stoppen en volgens hem was 21 miljard kuub de absolute ondergrens voor de gaswinning”, aldus Top. Het Groninger Gasberaad, een collectief van maatschappelijke organisaties, is volgens haar jarenlang „geconditioneerd geweest om het addertje” onder het gras te zoeken.

„Het is dapper dat minister Wiebes dit doet. En ik geloof oprecht dat hij het ook echt wil. Maar als je steeds te horen hebt gekregen dat dit onmogelijk was, is het toch een beetje gek. We proberen dit te verwerken.”

Top is tevreden dat er nu beweging in het veelbesproken gaswinningsdossier zit. „Het is mooi dat er de afgelopen zes maanden al meer beweging is geweest dan alle jaren ervoor.”