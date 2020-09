Gas uit rioolputten in Haren, school uit voorzorg ontruimd

Aan de Westerse Drift in het Groningse Haren komt volgens de brandweer gas vrij uit meerdere rioolputten. Een nabijgelegen basisschool is uit voorzorg ontruimd. Dat is ook gebeurd met een woning vlakbij de school. De 430 kinderen konden even terecht in de nabijgelegen kerk. Volgens de brandweer maken de kinderen het goed en zijn ze inmiddels opgehaald door hun ouders en verzorgers. Ze keren maandag niet meer terug naar school.

Diverse hulpdiensten zijn aanwezig. Volgens een woordvoerder van de brandweer weten monteurs van netbeheerder Enexis ongeveer waar het lek zich bevindt.