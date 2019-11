‘Garantiefonds vliegtickets nodig’

Reisbrancheorganisatie ANVR, de Consumentenbond, ANWB en garantiefonds SGR willen dat reizigers wettelijk beschermd worden bij faillissementen van luchtvaartmaatschappijen. Ze hebben hun plannen voor een garantiefonds voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, laten zij maandag weten.

Als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat zijn mensen niet alleen het geld van hun tickets kwijt, maar gestrande passagiers moet vaak ook enkele reizen kopen om thuis te kunnen komen. In veel gevallen komen daar ook nog de annulering van hotelkamers en autohuur bij. Een garantiefonds zou de vliegtickets of repatriëring kunnen vergoeden.

De vier organisaties komen met een voorstel, gebaseerd op een bestaande wet in Denemarken om de tickets met een klein bedrag te verhogen. Dat bedrag komt ten goede aan het garantiefonds. Dit zou in Nederland om 24 eurocent per ticket gaan. Gedupeerde reizigers kunnen dan vanuit dit fonds worden gerepatrieerd en terugbetaald bij faillissement. Het beheer komt in handen van het garantiefonds SGR.

Jaarlijks zijn duizenden Nederlandse reizigers de dupe van faillissementen van luchtvaartmaatschappijen. De afgelopen drie jaar zijn er alleen al in Europa zestien vliegmaatschappijen failliet gegaan, zoals Air Berlin, Wow Air, Aigle Azur en Thomas Cook airlines.

Bij een faillissement van een reisorganisatie krijgen consumenten hun kosten wel vergoed. „Het is natuurlijk vreemd dat de klant op een vakantiereis van bijvoorbeeld 700 euro bij een faillissement van een reisonderneming een wettelijke garantie heeft, maar bij een los ticket van 700 euro met lege handen staat”, zegt algemeen directeur Consumentenbond Sandra Molenaar.

ANVR-directeur Frank Oostdam voegt daaraan toe: „Samen met de reissector en SGR bieden wij consumenten al zoveel mogelijk bescherming. Maar dan kan het niet zo zijn dat vliegmaatschappijen zich hier volledig aan onttrekken. Daarom roepen wij de politiek op hier actie op te ondernemen en consumenten niet in de kou te laten staan bij faillissement van een vliegmaatschappij.”