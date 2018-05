Garages de mist in bij test apk

Drie van de vier garages maken bij een verborgen test fouten bij het uitvoeren van de verplichte Algemene Periodieke Keuring bij personenauto’s, de zogeheten apk. Dat blijkt uit een onderzoek dat het consumentenprogramma Radar van AVROTROS uitvoerde.

In de test werd een al goedgekeurde auto aangeboden voor keuring bij twaalf garages. Drie van die bedrijven keurden de auto zonder voorbehoud goed. Vier garages keurden de auto goed, maar met dringend advies voor reparatie. Bij drie andere garages werd de auto goedgekeurd met extra kosten voor uitgevoerd herstelwerk. Twee garagebedrijven hadden de auto volledig afgekeurd.

De omroep nam de keuringen op met in de auto geplaatste verborgen camera’s. Uit de verborgen opnames bleek onder meer dat bij één garage een kapotte lamp niet is aangeraakt, maar wel in rekening is gebracht.

Het gros van de autobezitters heeft over het algemeen geen bedenking bij de uitslag van de apk. Volgens onderzoek onder het testpanel van Radar geeft 15 procent van bijna 25.000 ondervraagden aan wel eens bedenkingen te hebben gehad.

Slechts 18 procent van hen besloot daarop naar een andere garage te gaan voor een second opinion. Tachtig procent van hen zag een aanzienlijk verschil tussen de eerste en de tweede keuring. In bijna 60 procent van de gevallen bleken reparaties die voorgesteld waren door de eerste garage, niet nodig te zijn. Iets meer dan 40 procent kon de reparaties bij de tweede garage laten doen tegen lagere kosten.