Gangenstelsel onder woning Utrecht gevonden

De politie in Utrecht is in de Jan Pieterszoon Coenstraat onder een aantal woningen op een gangenstelsel gestuit. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet met een robot onderzoek in het gangenstelsel.

De politie doet sinds een paar weken onderzoek in de straat, na meldingen over een onverklaarbare kleilucht. De politie ging dinsdag een leegstaande woning in, waaronder het gangenstelsel werd aangetroffen. Hoe lang het stelsel is, welk doel het heeft en onder hoeveel woningen het loopt, wordt op dit moment onderzocht.