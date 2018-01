Gandhi, King en Mandela trekken 65.000 mensen

Het aantal bezoekers van de tentoonstelling ‘We Have a Dream. Gandhi, King, Mandela’ in De Nieuwe Kerk in Amsterdam komt naar verwachting uit op zo’n 65.000. „Dat heeft onze verwachtingen overtroffen”, zegt een woordvoerder. Ook het diverse en relatief jonge publiek verraste de culturele instelling.

De tentoonstelling, die in september opende en nog tot en met zondag is te zien, vertelt het verhaal over Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Hun levens, missies en erfenissen inspireren volgens De Nieuwe Kerk nog velen.

Hoogtepunten van de expositie waren de theatrale monologen over Gandhi, King en Mandela, onder regie van John Leerdam. Het succes was zo groot dat de monologen mogelijk doorreizen naar de Verenigde Staten, Curaçao en Aruba.