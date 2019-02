Gamefabrikanten willen in gesprek over virtuele schatkisten

Nederlandse gamemakers hebben zich dinsdag uitgesproken tegen games waarbij fabrikanten geld verdienen met de verkoop van virtuele schatkisten. Het manifest is opgesteld voor de Kansspelautoriteit.

De confettikanonnen bulderen, het publiek applaudisseert en felle lichtstralen schieten over het scherm. Het openen van een schatkist gaat gepaard met audiovisueel geweld dat te vergelijken is met een flitsende en rinkelende gokkast.

In de schatkistjes zitten bijvoorbeeld wapens die in een spel kunnen worden gebruikt, maar het kunnen ook kostuums zijn, of bepaalde vaardigheden. Meestal is niet bekend hoe groot de kans op een zeldzaam item is.

De game-industrie verdient steeds vaker haar geld met zogeheten ”freemium” games. Die spellen zijn gratis te spelen, maar voor extra’s moet een gamer betalen. Zo lappen spelers van het razend populaire Fortnite –vaak scholieren– tien tot vijftien euro om hun karakter te pimpen.

Mede dankzij de uitvinding van het freemium verdienmodel en de loot boxes die daarin voorkomen zet de game industrie jaarlijks zo’n 100 miljard euro om. Dat is meer dan de film- en muziekindustrie samen.

Gokverslaving

De Nederlandse Kansspelautoriteit adviseert ouders hun kinderen geen games te laten spelen waarin virtuele schatkitsen voorkomen. Of een fabrikant nu geld vraagt voor een schatkist of niet, het openen van de kistjes zou gokverslaving in de hand kunnen werken, stelt de Nederlandse toezichthouder.

De schatkisten waaruit items rollen die kunnen worden doorverkocht, zijn in april verboden door de Kansspelautoriteit. De Nederlandse toezichtshouder op kansspelen besloot dat dit een vorm van gokken is die in strijd is met Nederlandse wet- en regelgeving. Dat blijft ook zo wanneer de Eerste Kamer de Wet kansspelen op afstand –die online gokken legaliseert– aanneemt. Een politieke meerderheid vindt het onwenselijk als games en gokspellen zich met elkaar vermengen.

Gamemakers die zich niet aan de wet houden, riskeren een miljoenenboete.