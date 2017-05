Galerie presenteert ‘echt’ Spinoza-portret

Een Amsterdamse galerie denkt een portret in huis te hebben van Baruch ofwel Benedictus de Spinoza dat ook echt tijdens diens leven (1632-1677) is vervaardigd. Het zou dus een heel authentiek beeld van de beroemde geleerde kunnen zijn. ‘Kunstzalen A. Vecht’ toont het vanaf dit weekeinde.

Tot nu toe worden slechts twee portretten als echte beeltenissen van De Spinoza geaccepteerd, aldus Constant Vecht, maar die zijn allebei van na de dood van de filosoof. Mogelijk zijn die gebaseerd op een ouder maar verloren gegaan werk.

Een paar jaar geleden kocht Vecht het schilderij op een kleine Franse veiling. De meningen of het echt was liepen toen uiteen, maar hij heeft nu grondig onderzoek laten doen, onder meer door forensisch onderzoekers, dat hij ook in de galerie presenteert. Hij is overtuigd van de echtheid. „Er zijn weinig schilderijen die zo onderzocht zijn. Het enige wat ontbreekt is een papiertje van destijds met de opdracht, maar dat is bij 99 procent van de schilderijen het geval.”

Het portret is voorzien van het jaartal 1666 en het monogram BG, de initialen van de Amsterdamse schilder Barend Graat.