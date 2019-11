Galecopperbrug zaterdagochtend weer open

De Galecopperbrug in de A12 bij Utrecht is zaterdagochtend vroeg weer volledig open.

Sinds 26 september wordt er 24 uur per dag gewerkt aan het vervangen van voegovergangen op de zuidbrug van de Galecopperbrug. De werkzaamheden zorgden de afgelopen weken voor zeer zware verkeershinder op snelwegen richting Utrecht en op lokale wegen in Utrecht en Nieuwegein.

In de nacht van donderdag op vrijdag vonden de laatste asfalteringswerkzaamheden plaats. Inmiddels is duidelijk dat het werk vrijdag succesvol kan worden afgerond, meldt Rijkswaterstaat. In de nacht van vrijdag op zaterdag haalt de aannemer de afzettingen en omleidingsborden weg. Die moeten zaterdag om uiterlijk 07.00 uur zijn verdwenen. Het verkeer op de A12 Utrecht richting Arnhem kan vanaf dan weer volledig gebruik maken van de zuidbrug. Ook de verbindingsboog van de A2 Den Bosch naar de A12 Utrecht is dan weer beschikbaar.

Tot volgende week zondag vinden er nog wel afrondende werkzaamheden plaats, waaronder het terugbrengen van de belijning. Dit gebeurt tijdens een aantal nachtafsluitingen.

De komende jaren zijn er nog meer onderhoudswerkzaamheden nodig aan de brug, zoals aan de voegovergangen van de noordbrug. Deze werkzaamheden moeten nog worden gepland.