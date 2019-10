Galecopperbrug dit weekend weer open

De Galecopperbrug op de A12 bij Utrecht gaat, als er zich geen tegenvallers voordoen, dit weekend weer open.

Het vervangen van de voegovergangen zorgt al meer dan vijf weken voor zeer zware verkeershinder op snelwegen richting Utrecht en op lokale wegen in Utrecht en Nieuwegein. Volgens Rijkswaterstaat is afgelopen weken 24 uur per dag doorgewerkt aan het vervangen van de voegen. De brug is daardoor dit weekend weer beschikbaar.

Tot zondag 10 november vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats, waaronder het terugbrengen van de oorspronkelijke belijning. Dit gebeurt tijdens een aantal nachtafsluitingen. Ook vervangt Rijkswaterstaat in deze periode zes zogeheten opleggingen onder de brug. Dit geeft geen hinder voor het weg- of scheepvaartverkeer.

Volgens Rijkswaterstaat zijn ook de komende jaren nog onderhoudswerkzaamheden nodig aan de Galecopperbrug, onder meer aan de voegovergangen van de noordbrug. Deze werkzaamheden moeten nog worden ingepland.