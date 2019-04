Gala ter ere van 50 jaar Marokkaanse migratie

In het Tropenmuseum in Amsterdam is woensdag een gala ter ere van een halve eeuw Marokkaanse migratie naar Nederland. Op 14 mei 2019 is het vijftig jaar geleden dat Nederland en Marokko het verdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd geregeld. Maar omdat 14 mei in de islamitische vastenmaand ramadan valt, is de viering verschoven naar 17 april.

Door het verdrag konden arbeidskrachten worden geworven in Marokko voor werk in fabrieken, havens en de tuinbouw. De eersten kwamen in de jaren zestig en gingen werken bij onder meer de Limburgse mijnen, Philips en Melkunie

Het gala is een initiatief van projectleider Fatima el Baghdadi. Ze wil daarmee het eenzijdige en negatieve beeld van Nederlanders met een migratieachtergrond weerspreken. Volgens El Baghdadi heeft de eerste generatie migranten „van niets iets gemaakt” en hun kinderen een toekomst gegeven. Zij signaleert dat de maatschappij de afgelopen tijd harder is geworden.