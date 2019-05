GaiaZoo heeft grootste kolonie flamingo’s

Dierentuin GaiaZOO in Kerkrade is uitgebreid met 400 grote flamingo’s. Volgens het dierenpark komt zo’n grote groep van deze dieren in geen enkele andere dierentuin in Europa voor. Alleen in Singapore en Dubai zijn groepen van deze omvang te bewonderen, aldus GaiaZOO. Het publiek kan de vogels vanaf dinsdag bekijken.

De flamingo’s zijn ondergebracht in een volière van 3000 vierkante meter. De dieren kregen eerst de tijd om in alle rust voor het eerst hun nieuwe leefgebied te verkennen. "Steeds meer vogels durfden een kijkje in de volière te nemen en na veel aarzelingen besloot de groep uiteindelijk als geheel het nieuwe verblijf in te wandelen. Dit beviel de vogels dusdanig goed dat ze niet meer terug wilden in hun binnenverblijf."

De grote flamingo is van de zes soorten, met een lichaamslengte van zo’n 150 centimeter, de grootste variant van deze vogels. Volgens het dierenpark is de vogel "met zijn fraaie, wit-roze verenkleed met oranje accenten, zijn markante roze gehoekte snavel met een zwarte punt, zijn extreem lange nek en dieproze poten, een zeer elegante verschijning".