Gaan we door boete ons afval beter scheiden?

Papier, plastic, gft. Nog niet overal wordt afval goed gescheiden, bleek maandag uit CBS-onderzoek. Zijn boetes de oplossing?

De overheid wil dat in 2020 ten minste 75 procent van het afval gescheiden wordt opgehaald. Maar zover zijn we volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek nog niet. Gemeenten, en burgers, hebben een inhaalslag te maken.

Kwantiteit is er, nu nog kwaliteit in afval scheiden

Waarom scheiden we afval?

Simpel: het levert veel op. Materialen zoals papier, glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel worden hergebruikt. Recyclen kost meestal minder energie dan het maken van nieuwe materialen. Bovendien zorgt het voor vermindering van de uitstoot.

Veel mensen denken dat het gescheiden afval alsnog op een grote hoop belandt. Dat is niet waar. De inhoud van elke container wordt apart verwerkt en gerecycled. Afval dat niet gerecycled kan worden, gaat bijna allemaal naar de verbrandingsoven.

Waar gaat het fout?

Het komt regelmatig voor dat afval in de verkeerde container belandt. Neem de oranje pmd-container, voor plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons. „Mensen weten niet goed wat je allemaal in die container mag gooien”, zegt voorlichter Agnes Bouwman van ROVA, een afvalverwerkingsbedrijf in Midden- en Oost-Nederland. „Daar gaat het dan ook vaak mis.”

Een vracht pmd waar te veel ander afval tussen zit, wordt afgekeurd. „Handmatig het verkeerde afval ertussenuit halen is niet te doen. Dus zo’n vervuilde vracht, zoals wij dat noemen, wordt verbrand als restafval”, zegt Bouwman. Jammer, want het kan niet meer gerecycled worden. Bovendien kost het veel geld om afval te verbranden. Het is dan ook in het belang van het afvalverwerkingsbedrijf om samen met de gemeenten te zorgen voor een goede afvalscheiding.

Hoe controleren gemeenten het afval?

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afval. De ene gemeente controleert meer dan de ander. Zo heeft Tilburg zelfs afvalcontroleurs. Die speuren in de containers of het afval goed gescheiden is. Na twee waarschuwingen krijg je bij de derde fout een boete van 90 euro.

Ook in het Gelderse Beuningen werken afvalcoaches die het afval controleren. Deze coaches zijn er in meer gemeenten, maar die mogen niet in containers kijken.

Bouwman van ROVA vraagt zich af in hoeverre zo’n strenge handhaving de oplossing is. „Mensen die moedwillig alles bij elkaar gooien omdat ze te lui zijn, verdienen een boete. Maar het grootste deel gooit uit onwetendheid soms iets in de verkeerde container. Niet iedereen weet bijvoorbeeld dat chipszakken niet bij het plastic afval mogen.”

Ze pleit daarom vooral voor een betere voorlichting. „Daar verdien je uiteindelijk meer mee.”