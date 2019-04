„Ga niet onnodig de straat op in Venezuela”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag het reisadvies voor Venezuela aangescherpt. Het ministerie heeft dat gedaan na berichten over een opstand in het leger en onrust op straat. De Nederlandse ambassade in Caracas volgt de situatie op de voet. Nederlanders in het land wordt geadviseerd niet onnodig de straat op te gaan.

Ook adviseert het departement niet te reizen naar het grensgebied met Colombia en Brazilië. Ook zouden mensen er goed aan doen de deelstaten Zulia, Tachira, Barinas, Apure en Amazonas te mijden. „Reis en verblijf alleen in de rest van Venezuela als dit noodzakelijk is”, stelt het ministerie op de site.

Het advies voor reizigers is verder familie en vrienden te laten weten hoe het gaat en het nieuws te volgen.

Naar schatting verblijven enkele honderden Nederlanders in Venezuela. „Over het algemeen mensen die daar geworteld zijn”, aldus een woordvoerder van het ministerie.