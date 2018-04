„Ga niet het brandende bos in”

In een recreatiegebied bij Assen is vrijdagavond brand uitgebroken. Over het algemeen maken mensen in zo’n geval dat ze zichzelf in veiligheid brengen, maar de Drentse politie krijgt meldingen over mensen die juist de bossen ingaan om naar de brand te kijken. „Doe dit niet”, waarschuwt de politie. „Voorkom onnodige hulpverlening.”

De brand woedt bij de Baggelhuizerplas, aan de zuidwestkant van de stad. Hoe groot het gebied is dat in brand staat is nog onbekend. Er zijn vooralsnog geen berichten over slachtoffers.