„Ga goed voorbereid op weg in de winter”

Sneeuw kleurt wegen en pleinen. Elk jaar weer worden automobilisten verrast door verraderlijke gladheid op snelwegen en binnenwegen. „Ga goed voorbereid op weg.” Een paar tips.

De winterse maanden zijn voor weggebruikers de gevaarlijkste van het jaar. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en pekel teisteren het verkeer. Ruiten vriezen dicht, wegen worden glad, het zicht neemt af. Ook motorisch krijgt een auto het zwaar voor z’n kiezen.

Ook al levert de winter de meeste risico’s op voor weggebruikers, toch vallen de meeste ongelukken nog altijd in de lente en in de zomer. Automobilisten zijn dan minder alert. Met winterse omstandigheden houden bestuurders als vanzelf rekening met extra gevaar. Als het goed is.

En elke winter zijn ze er weer. Grote groepen automobilisten die zich realiseren dat het er weer niet van gekomen is een (anti)slipcursus te volgen. Op het moment dat het sneeuwt of ijzelt, is het te laat. Terwijl over het hele land bedrijven rijvaardigheidstrainingen aanbieden.

Gemakzucht

Veilig autorijden in de winter begint met een goede voorbereiding, zegt Maarten Kollen, commercieel directeur van VVCR, een bedrijf voor rijvaardigheidstrainingen in Rijssen. „Het ontbreken van een goede voorbeiding is voor veel automobilisten geen onwil, maar meer gemakzucht.”

Tips voor veilig autorijden in winterse omstandigheden zijn redelijk voor de hand liggend, stelt Kollen, maar wel essentieel. Pas snelheid aan, hou meer afstand en monteer winterbanden, somt de VVCR-directeur op. „Speciale lamellen op winterbanden zorgen voor meer grip.” Bij temperaturen lager dan 7 graden Celsius zijn winterbanden aan te raden.

Om goed voorbereid op pad gaan, begint eigenlijk al eerder; met het technisch in orde maken van een voertuig. Van voldoende antivries in de ruitensproeivloeistof tot goed werkende verlichting. Maar ook niet onbelangrijk, check de weersverwachtingen via Buienradar, WeerXL, Buienalarm en Weeronline, om maar eens wat te noemen.

Voor vertrek is het belangrijk om eerst de auto met een zachte borstel sneeuwvrij te maken, legt VVCR-directeur Kollen uit. „De voorruit, de achterruit en de zijruiten, maar ook de verlichting.” De motorkap sneeuwvrij maken voorkomt dat sneeuw tijdens het rijden over de voorruit glijdt en het zicht onmogelijk maakt. En door het dak sneeuwvrij te maken, krijgt achterliggend verkeer niet opeens een wolk sneeuw over zich heen.

Verder is het van belang even de tijd te nemen om te kijken of de autoruiten aan de binnenkant niet beslaan. „Sommige automobilisten stappen met een kop koffie in de hand in en rijden weg, terwijl de autoruit na tien seconden beslaat.” Laat de airco of climate control eerst z’n werk doen, adviseert Kollen.

Geruststellende gedacht is dat de meeste auto’s zijn uitgerust met abs, een anti-blokkeersysteem. „Als een auto gaat glijden, kan een automobilist remmen, waarbij het voertuig door de abs toch bestuurbaar blijft.” Automobilisten in een auto zonder abs moeten extra alert zijn.

Slippartij

De ene slippartij is de andere niet, legt Kollen uit. „Als een auto uitbreekt, waarbij de kont voorbij de neus van het voertuig komt, dan houdt de bestuurder vaak grip en daarmee controle over de voorwielen. Automobilisten moet dan gas loslaten of zachtjes remmen en direct tegensturen in de richting waarin het voertuig zich verplaatst.”

Het kan echter ook zijn dat een voertuig rechtdoor rijdt terwijl de bestuurder linksaf wil. De automobilist verliest dan de controle over zijn voertuig. „Een bestuurder moet dan niet tegensturen, maar gas loslaten zodat grip terugkeert over het voertuig.”

Eén advies geldt altijd en overal. „Gas loslaten en snelheid verminderen.”