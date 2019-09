G40: Financiële tekorten van steden aanpakken

„Het woningbouwfonds en vergelijkbare fondsen met een eenmalig karakter laten onverlet dat de steden structureel geld tekort komen voor noodzakelijke uitgaven. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten maatregelen nemen om de structurele financiële positie van steden sterk te verbeteren.”

Dat zegt de Bredase burgemeester Paul Depla in zijn hoedanigheid van voorzitter van de G40, het netwerk van veertig grote en middelgrote steden. De G40 is blij met het woningfonds en ziet veel mogelijkheden om het geld zinvol en duurzaam te besteden.

Steden hebben er volgens het netwerk allerlei taken bij gekregen, zoals in het sociaal domein, terwijl er minder geld beschikbaar kwam. Terwijl bijvoorbeeld in de jeugdzorg de vraag stevig is gegroeid en de problemen complexer zijn geworden.

„Steden waren 25 jaar geleden nog de zwakke broeders en zusters onder de gemeenten. Nu zijn ze de economische, sociale en culturele motor van Nederland”, aldus Depla.