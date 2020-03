Gökmen T. verstoort opnieuw proces tramaanslag Utrecht

Advocaat Sebas Diekstra arriveert op de tweede procesdag bij de rechtbank met Rene Verschuur, de vader van Roos Verschuur, een van de slachtoffers van de schietpartij in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht in maart 2019. In de rechtbank loopt de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen verdachte Gökmen T. beeld ANP