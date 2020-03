Gökmen T. steekt middelvinger op naar rechtbank

Gökmen T. heeft tijdens een ondervraging zijn middelvinger opgestoken naar de rechtbank. Het gebaar was voor het overgrote deel van de zaal onzichtbaar, maar werd gememoreerd door de voorzitter van de rechtbank. Die bespeurde even later ook „een glimlachje” op het gezicht van T.

T. werd ondervraagd nadat de rechtbank de gebeurtenissen op de dag van de tramaanslag vorig jaar had doorlopen en ook had geput uit verklaringen van onder meer familieleden over T. Hij weigerde stelselmatig antwoord te geven op de vragen die de rechtbankvoorzitter hem stelde.

Utrechter T. (38) heeft bekend dat hij op 18 maart vorig jaar het vuur opende op omstanders in en bij een tram op het 24 Oktoberplein. Er vielen vier doden en meerdere gewonden. Het Openbaar Ministerie vervolgt de Utrechter voor meervoudige moord of doodslag, pogingen daartoe en bedreigingen van meerdere personen, alles met een terroristisch oogmerk.