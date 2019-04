Gökmen T. op 1 juli voor rechter

De 37-jarige Utrechter Gökmen T., die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben gepleegd in en rond een tram, moet op 1 juli voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het gaat dan nog niet om een inhoudelijke behandeling, maar om een zogeheten pro-formazitting.

Zolang het onderzoek naar de aanslag nog loopt en T. in voorarrest zit, moet hij elke drie maanden voor de rechter komen. Die moet steeds opnieuw beslissen over de verlenging van het voorarrest en onderzoeksverzoeken van de verdediging toe- of afwijzen. Op de pro-formazitting geeft het Openbaar Ministerie daarnaast een toelichting op de stand van het onderzoek. T. hoeft niet persoonlijk in de rechtszaal te verschijnen. Hij kan zich ook door zijn advocaat laten vertegenwoordigen.

De Utrechter wordt aangeklaagd voor meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Bij de schietpartij op 18 maart werden drie mensen doodgeschoten en raakten drie anderen ernstig gewond. Een van hen overleed later alsnog.