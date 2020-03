Gökmen T. niet meer in rechtszaal bij slachtofferverklaringen

Gökmen T. mag gedurende zijn strafproces niet meer aanwezig zijn in de rechtszaal als slachtoffers en nabestaanden van de tramaanslag vorig jaar in Utrecht aan het woord zijn. Dat besloot de rechtbank dinsdag na een incident dat zich voordeed toen een jonge vrouw aan het woord was die bij de aanslag zo zwaar gewond raakte, dat ze het nauwelijks overleefde.

De vrouw had haar slachtofferverklaring net besloten met de woorden ‘Gökmen, je hebt me niet verslagen’, toen T. voor het eerst sinds de start van de strafzaak zijn mond opendeed. „Jammer, jammer’, galmde het door de rechtszaal. T. werd direct daarna door agenten scheldend afgevoerd naar een andere ruimte, waar hij via een videoverbinding meekijkt en -luistert.

De zitting werd kort onderbroken, maar snel weer hervat