Gökmen T. „man met twee gezichten”

Was het terreur? Eerwraak van een gekrenkte man? Of een combinatie daarvan? Zeker is dat Gökmen T. (37), verdacht van de dodelijke aanslag maandag in Utrecht, een beruchte reputatie heeft.

„Hij is een man met twee gezichten. Hij is echt gek”, meldt een dertiger in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Hij stelt Gökmen T. te kennen. „Het ene moment gebruikte hij cocaïne. Een volgend moment leek het alsof hij zijn drugsgebruik weer had afgezworen en zag hij er verzorgd uit.” Een Turkse vrouw (27) wijst ook op het drugsgebruik van T. „Hij is niet gezond in zijn hoofd.”

Hoofdverdachte Gökmen T. schoot maandag bij een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht drie mensen dood. Ook raakten drie mensen zwaargewond. Het openbare leven in de stad lag urenlang nagenoeg stil. In totaal zaten dinsdagmorgen drie verdachten vast. Burgemeester Van Zanen van Utrecht had eerder dinsdag ten onrechte gemeld dat twee van de drie verdachten waren vrijgelaten.

Premier Rutte en ook Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, houden rekening met een terroristisch motief. De Telegraaf meldde dat er ”Allah” stond op een briefje in de rode Renault Clio waar de schutter in zou hebben gezeten. In Nieuwsuur zei een getuige dat de dader ”Allahoe Akbar” riep. Justitie meldde dinsdagmorgen dat er „tot nu toe geen enkele relatie is gebleken” tussen de hoofdverdachte en de slachtoffers.

De dodelijke slachtoffers zijn een 28-jarige en een 49-jarige man uit Utrecht en een 19-jarige vrouw uit Vianen. De drie zwaargewonden zijn een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein en een 74-jarige man uit De Meern.

Een motief in de relationele sfeer lijkt nog niet helemaal uitgesloten. Zo zou T. zijn schoonzus hebben willen ombrengen. Maar vanwege het briefje in de auto houdt Justitie houdt „ernstig rekening” met een terroristisch motief.

Hij is ook verwikkeld in een andere strafzaak. Hij wordt verdacht van een verkrachting in 2017. Begin deze maand was daarover een zitting bij de rechtbank in Utrecht.

Het vermeende slachtoffer, de 47-jarige Angelique, was bang dat T. haar op zou zoeken. „Hij is gewoon knettergek, drugsgebruiker, noem maar op. Ik heb de politie al vaker gewaarschuwd. Hij is geen terrorist, maar een psychopaat”, aldus Angelique in het Algemeen Dagblad.

De NOS meldt dat T. ook nog andere zaken op zijn kerfstok heeft, zoals een poging doodslag in 2013, een inbraak in een vrachtwagen in 2012 en een winkeldiefstal in 2014. Ook zou hij in dat jaar zijn opgepakt omdat hij dronken achter het stuur zat.

Bronnen in Kanaleneiland zeggen dat de familie van T. een salafistische sekte aanhangt, meldt de NOS. Het zou gaan om de zogeheten Kalifaatstaat, die in de jaren 90 is opgericht in Duitsland. Het is een verboden organisatie waarvan de leider is uitgeleverd aan Turkije. Met name T.’s broer zou actief zijn in die beweging en hebben gevochten in Tsjetsjenië.