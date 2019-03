De verdachte van de aanslag in Utrecht, Gökmen T., had schulden en dreigde zijn woning kwijt te raken. Dat blijkt uit recente rechtbankdocumenten in handen van RTL Nieuws. Ook zou hij verloofd zijn en was hij van plan binnenkort te gaan trouwen.

Door de aanslag in een tram in Kanaleneiland kwamen drie mensen om het leven en raakten drie anderen zwaargewond.