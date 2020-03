„Gökmen T. had kogel voor zichzelf moeten bewaren”

Op de tweede dag van de strafzaak rond de tramaanslag vorig jaar in Utrecht heeft de vader van een van de gedode slachtoffers Gökmen T. "een lafaard" genoemd. "Je had een kogel voor jezelf moeten bewaren", zei hij dinsdag in de rechtszaal tegen de vermoedelijke moordenaar van zijn 19-jarige dochter.

Utrechter T. (38) heeft bekend dat hij op 18 maart vorig jaar het vuur opende op omstanders in en bij een tram op het 24 Oktoberplein. Er vielen vier doden en meerdere gewonden. Het Openbaar Ministerie beschouwt de meervoudige moord als een terreurdaad.

"Waarom heb je zelfs twee keer op mijn dochter geschoten? Was één keer schieten niet voldoende? Waarom moest je mijn dochter ook nog in haar rug schieten? Intens laf", zei de vader. "Als je ooit buiten komt, hoop ik dat Allah je gelijk pakt, dat er een vrachtwagen over je heen rijdt", zei hij. Verdachte T. hoorde diens woorden lachend aan.

De jonge vrouw was een van de eerste slachtoffers in de tram. Nadat ze getroffen was, keerde de schutter kort erna terug en schoot haar nogmaals van zeer dichtbij neer. Haar moeder noemde de aanslag wreed en onmenselijk. "Hij schiet mijn kind dood en stapt er gewoon overheen", zei ze in de rechtszaal.

Advocaat Sébas Diekstra, die de vader van het slachtoffer bijstaat, waarschuwde dat T. de rechtszaal gebruikt als "theater voor een boodschap van haat, wraak en woede. Neem minachting voor de democratie en het recht serieus, om nieuwe ontsporingen tijdig te voorkomen."

Ook roept de vrijlating van de verdachte op 1 maart 2019 volgens de raadsman vragen op. T. zat toen vast in een andere zaak maar kwam op vrije voeten, ondanks de mishandeling van een bewaarder in de gevangenis. "Als de gevangenis eerder aangifte had gedaan, had de aanslag dan voorkomen kunnen worden?"

De rechtbank heeft dinsdag de hele dag ingeruimd voor de slachtoffers en nabestaanden. De strafeis tegen T. volgt donderdag.