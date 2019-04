Gökmen T. donderdag voorgeleid

De verdachte van de aanslag in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht moet donderdag voor de raadkamer verschijnen. Het Openbaar Ministerie eist daar dat de 37-jarige Utrechter negentig dagen langer wordt vastgehouden.

Door de schietpartij in en rond de tram kwamen op 18 maart drie mensen om het leven. Drie anderen raakten zwaargewond, van wie één vrijdag aan zijn verwondingen is bezweken.

Het OM verdenkt de Utrechter van moord of doodslag met een terroristische oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Hij zou de bedoeling hebben gehad om de bevolking vrees aan te jagen. Dat constateert het OM uit het gebruikte geweld, het gekozen doel en het feit dat de verdachte en de slachtoffers elkaar niet kenden.

Het onderzoek naar wat de verdachte heeft bewogen, is nog altijd in volle gang. Het OM noemt het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. Ook naar wat er die bewuste maandag precies is gebeurd, wordt nog volop onderzoek gedaan.