Gökmen T. bespuugt rechters en moet zaal uit

Gökmen T. is vrijdagochtend bij de start van de laatste procesdag over de tramaanslag in Utrecht vorig jaar uit de zaal verwijderd nadat hij de rechtbank had bespuugd. Dat gebeurde nadat de voorzitter hem welkom had geheten en hem had gezegd goed op te letten.

T. werd vloekend en scheldend afgevoerd. „Hoerenkinderen”, klonk het terwijl agenten hem met licht geweld de zaal uitvoerden. Vanuit een aparte zaal vanwaar hij via een videoverbinding de zaak kan volgen, voegde hij daar even later „Ik pis op jullie allemaal” aan toe. Bij binnenkomst had hij al „vieze ketters” geroepen tegen de zaal.

Op de laatste dag van de strafzaak tegen T. komt zijn verdediging aan het woord. Donderdag werd levenslang tegen hem geëist.