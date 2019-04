FVD Zeeland moet visie afzwakken om mee te regeren

Zeeland kan een provinciebestuur vormen, waarin Forum voor Democratie (FVD) aanschuift. De partij moet uitgesproken standpunten wel afzwakken.

Dat zegt informateur René Verhulst in zijn vrijdag gepresenteerde eindrapport. FVD was in Zeeland met vijf zetels de grote winnaar bij de Statenverkiezingen.

Verhulst adviseert om de huidige coalitie van CDA, SGP, VVD en PvdA te laten doorregeren samen met nieuwkomer Forum voor Democratie. Hij concludeert dat er inhoudelijk geen grote tegenstellingen bestaan tussen deze vijf partijen.

Voorwaarde voor deelname in Zeeland van FVD is dat de partij nuancering aanbrengt in enkele uitgesproken standpunten die landelijk partijleider Thierry Baudet inneemt over met name het klimaat, immigratie en grensoverschrijdende samenwerking. FVD Zeeland heeft daar een week de tijd voor; in die periode, die Verhulst aanduidt als de preformatiefase, moeten de vijf partijen op deze punten nader tot elkaar komen. Voormalig CDA-wethouder in de gemeente Borsele Ad Schenk moet als formateur dit proces in goede banen leiden.

Harry van der Maas, Zeeuws SGP-lijsttrekker tijdens de Statenverkiezingen, zegt desgevraagd dat zijn partij het advies van Verhulst steunt. „Op basis van de inhoud zien wij geen aanleiding om nee te zeggen, maar ik juich het toe dat er nog een verdiepingsslag wordt gemaakt, waarin op genoemde drie punten wordt bezien waar FVD in Zeeland precies staat.”

Duidelijkheid

„Ook voor onze eigen achterban is het belangrijk dat daar duidelijkheid over komt”, stelt de SGP’er. „De standpunten die FVD landelijk over het klimaat, immigratie en samenwerking over de grens inneemt, zijn niet de onze. Die grensoverschrijdende contacten bijvoorbeeld zijn juist in een provincie als Zeeland heel belangrijk.”

De SGP-bestuurder wijst er ook op dat FVD „een erg nieuwe partij is waar we nog weinig van weten en die zich nog moet bewijzen.” Zorgvuldigheid is volgens hem geboden, omdat deelname van een nieuwe partij aan de coalitie ook „risico’s” met zich mee kan brengen. „We willen geen LPF- of PVV-achtige toestanden zoals we die in het verleden hebben gezien.”

Scenario’s

Informateur Verhulst, die burgemeester van Ede en oud-burgemeester van Goes is, presenteerde vrijdag ook nog twee andere scenario’s voor een nieuw dagelijks bestuur. Als eerste een voortzetting van de huidige coalitie zonder FVD. Dat college zou een krappe meerderheid van één zetel in de Staten hebben (20 van de 39 zetels).

De andere optie is voortzetting van de huidige coalitie met toetreding van een kleine partij als vijfde deelnemer, waarbij de SGP een voorkeur heeft voor de ChristenUnie en de PvdA voor GroenLinks.

Bij de afgelopen Statenverkiezingen werd het CDA in Zeeland de grootste met zeven zetels, gevolgd door SGP en FVD die elk vijf zetels behaalden. VVD en PvdA wonnen elk vier zetels.

Vrijdag 19 april presenteert formateur Ad Schenk zijn bevindingen in het Provinciehuis in Middelburg.