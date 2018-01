FvD onder vuur in lijsttrekkersdebat A’dam

De Amsterdamse Forum voor Democratie-lijsttrekker Annabel Nanninga kreeg ervan langs tijdens het eerste officiële lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad. Mourad Taimounti, voorman van DENK, verweet haar in een discussie over integratie dat de partij veel te selectief is en beschuldigde haar van stemmingmakerij. Ook vroeg hij zich af of Nanninga zelf wel is geïntegreerd.

Beide partijen doen voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, net als Sylvana Simons’ partij BIJ1, die ook meedeed aan het debat. Taimounti verwees naar tweets die de FvD-lijsttrekker in het verleden heeft gestuurd waarin ze aangaf zo’n hekel te hebben aan Amsterdam dat ze wilde verhuizen. Tijdens de discussie was ze een stuk milder, waarop BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons zei: „Niemand is uw tweets vergeten. Vergeef ons dat we die laten meewegen in het debat, ook al kunt wel denken dat u een ander mens bent geworden nu u een baan in de gemeenteraad ambieert.”

Het was voor Simons de eerste keer dat ze als lijsttrekker van BIJ1 in debat ging. Na afloop zei ze dat ze er veel van had geleerd. Haar partij heeft een roerige week achter de rug, nadat kandidaat-raadslid Cailin Kuit zich had teruggetrokken. Dit nadat twijfels waren ontstaan of zij in het verleden als psychiater had gewerkt. De lijsttrekker zei dat de partij nu vooruitkijkt naar de verkiezingen in maart „en de periode erna”.

Ook D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig kreeg het tijdens het door AT5 en Het Parool georganiseerde debat te verduren. Opvallend was de felle kritiek van de huidige coalitiepartners VVD en SP over het onderwerp wonen.