FVD niet meer in beeld voor bestuur Zeeland

Forum voor Democratie (FVD) komt niet in het provinciebestuur van Zeeland. De partij sprak de afgelopen periode met vier andere partijen (CDA, VVD, SGP en PvdA), maar de verschillen bleken te groot. De vier gaan nu zelf verder om te kijken of ze een coalitie kunnen vormen, eventueel samen met nog een partij.

Zeeland heeft de afgelopen week een tussenstap gemaakt. Toen de informateur klaar was met de eerste gesprekken, ging een preformateur aan de slag om te kijken of Forum voor Democratie het eens kon worden met de vier anderen. Dat lukt niet, concludeert preformateur Ad Schenk nu.

FVD maakt in Zuid-Holland, Flevoland en Overijssel wel kans op een plek in het provinciebestuur. Ook in Limburg is de partij nog in beeld. In Noord-Holland, Gelderland, Groningen, Utrecht, Friesland en Drenthe lijkt de partij van Thierry Baudet buiten de coalities te blijven.