FVD niet in Gelderse coalitie

Forum voor Democratie blijft zeer waarschijnlijk buiten het nieuwe provinciebestuur van Gelderland. Er zou een brede coalitie moeten komen van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Dat staat in het advies dat informateur Mark Boumans vrijdagmiddag heeft gepresenteerd.

De zes partijen bezetten samen 33 zetels in Provinciale Staten. Forum voor Democratie, dat samen met de VVD de grootste Gelderse partij is met elk acht zetels, is afgevallen omdat er een te groot verschil van inzicht is met de andere partijen op met name het gebied van de energietransitie, aldus Boumans.

GroenLinks, dat na de afgelopen verkiezingen in Gelderland groeide van drie naar zes zetels, zou wel in de coalitie komen. D66 verloor drie zetels en verdwijnt uit het dagelijks provinciebestuur.

In Noord-Holland, Utrecht, Friesland en Groningen lijkt FVD eveneens buiten de coalitie te blijven.