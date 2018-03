FVD juicht Baudet en Nanninga toe

„Thierry, Thierry. Annabel, Annabel.” Een paar honderd Forum voor Democratie-leden riepen hun leiders enthousiast toe toen ze rond 21.45 uur op hun partijbijeenkomst aankwamen. Hand in hand, met hun armen in de lucht, arriveerden FVD-voorman Thierry Baudet en de Amsterdamse lijsttrekker Annabel Nanninga in de horecagelegenheid in het centrum van de hoofdstad.

Bij binnenkomst kregen de gasten, nadat ze eerst door een detectiepoortje moesten, al een glaasje bubbels. De stemming is opgetogen, want als de peilingen kloppen, komt FVD met vier zetels in de gemeenteraad.

De laatste keer dat een nieuwkomer zo goed scoorde, was in 1970 met de Kabouterbeweging. Amsterdam is de enige stad waar de partij van Baudet zelfstandig meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

In de horecagelegenheid in het centrum van de hoofdstad staat een kraampje met merchandise van de partij. Hier liggen onder meer boeken van Baudet, t-shirts, petjes, mutsen en pennen.