Forum voor Democratie is in Helmond in een klap de grootste partij geworden met 16,5 procent van de stemmen. De partij neemt de koppositie over van de SP, die zijn aanhang zag halveren en nog maar 10 procent van de stemmen kreeg.

Ook PVV, CDA en D66 leverden stevig in. De VVD verloor ook iets, maar bleef met ruim 14 procent wel de tweede partij. GroenLinks verdubbelde ruimschoots en behaalde in de Brabantse plaats 8,5 procent van de stemmen.