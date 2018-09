FVD en Leefbaar Rotterdam hernieuwen alliantie

FVD en Leefbaar Rotterdam blazen hun samenwerking nieuw leven in voor de Provinciale Staten-verkiezingen in maart 2019. Dat bevestigt fractievoorzitter Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam na berichtgeving hierover op Dagblad010.

De twee partijen deden dat ook al in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Die alliantie werd daarna op een laag pitje gezet omdat het een blokkade vormde bij de collegeonderhandelingen. Hoewel LR de grootste partij is in Rotterdam, viel de partij toch buiten de boot bij de coalitieonderhandelingen. Daarom is nu de weg vrij voor hernieuwde samenwerking, zegt Eerdmans.

De samenwerking zal onder meer bestaan uit gezamenlijk campagnevoeren. Ook is Eerdmans in gesprek met FVD over een plaats op de verkiezingslijst.