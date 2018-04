FvD en Leefbaar bereid alliantie te beëindigen

Forum voor Democratie (FvD) en Leefbaar Rotterdam zijn bereid hun alliantie te beëindigen, als dat ertoe leidt dat andere partijen in de Maasstad een college willen vormen met Leefbaar. De onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur verlopen moeizaam. FvD wijt dat aan het feit dat D66 bezwaren heeft tegen het verbond tussen dat Leefbaar Rotterdam is aangegaan met de partij van Thierry Baudet.

FvD zegt overigens de alliantie pas te willen beëindigen na installatie van een nieuw college met Leefbaar erin. Lijsttrekker Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam laat desgevraagd weten dat hij er net zo over denkt. Op de vraag of hij verwacht dat dit andere partijen over de streep zal trekken, antwoordt Eerdmans bevestigend.

Leefbaar haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen elf zetels en blijft daarmee de grootste van de stad. Twee verkenners zijn nog bezig de coalitieopties te inventariseren. Ze spreken naast Leefbaar Rotterdam ook met VVD, GroenLinks, PvdA, D66 (allen vijf zetels) en CDA (twee zetels).

De fractievoorzitters van D66 en PvdA, die zich eerder zeer kritisch toonden over de alliantie van Leefbaar en FvD, waren zondagavond niet bereikbaar. D66-fractievoorzitter Said Kasmi sprak tegen RTV Rijnmond van een „bemoedigende stap”. „Ik ben nu benieuwd of Leefbaar dit ook bevestigt”, zei hij. Dat is dus het geval.