FVD doet mee in Overijssel

Vijf partijen, waaronder Forum voor Democratie, gaan in Overijssel bekijken of ze het nieuwe provinciebestuur kunnen vormen. Informateur Geert Jansen concludeert dat CDA, Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en PvdA de meeste kans maken om samen Overijssel te gaan besturen.

Dat staat in het verslag van verkennende gesprekken dat Jansen woensdag overhandigde aan commissaris van de koning Andries Heidema en CDA-fractievoorzitter Eddy van Hijum. Volgens Jansen gaan de partijen ervan uit dat ze afspraken kunnen maken op het terrein van klimaat en energietransitie. In andere provincies bleek dit thema deelname van Forum voor Democratie aan het provinciebestuur in de weg te staan.