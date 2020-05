FVD Amsterdam wil toeristen terug om economie te helpen

De Amsterdamse economie verkeert in crisis door de corona-uitbraak, en om daaruit te komen is een ‘intelligente kickstart’ nodig. Dat kan door weer meer bezoekers aan te trekken, betoogt de Amsterdamse afdeling van Forum voor Democratie (FVD).

Niet iedere toerist is daarbij welkom, zegt fractieleider Annabel Nanninga. De partij ziet het liefst oudere, kapitaalkrachtige bezoekers terugkomen en wil ‘schreeuwtoerisme’ van met name Engelse kroegtijgers terugdringen. „We moeten af van de oorlog tegen de cruiseschepen. Die worden steeds schoner. Ook komt de cruisetoerist niet om te kotsen, maar voor musea en restaurants.”

FVD pleit daarom onder meer voor ruimere openingsmogelijkheden voor musea en horecagelegenheden en het openhouden van de cruiseterminal vlakbij het Centraal Station. Het stadsbestuur wil die terminal verplaatsen naar het Westelijk Havengebied. Ook wil de partij laten onderzoeken of op het Leidse- en Rembrandtplein terrassen van meerdere verdiepingen mogelijk zijn.

Een opvallend voorstel in het plan van FVD is de terugkeer van de metershoge ‘I amsterdam’-letters op het Museumplein. De rode en witte letters werden in december 2018 weggehaald op aandringen van GroenLinks, dat ze een symbool van doorgeslagen individualisme vond. „De letters staan juist symbool voor een gastvrije stad, ze laten zien dat we trots zijn op de stad en dat willen we ook tonen aan de toeristen. Het Museumplein is een chique locatie”, aldus Nanninga.

Ze verwacht dat niet alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad het met elk voorstel in het FVD-plan eens zullen zijn, maar dat er toch genoeg aanknopingspunten in zitten om de economie erbovenop te helpen. „We moeten van de ideologische stokpaardjes afkomen en pragmatisch zijn”.