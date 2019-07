FutureLand biedt imposante blik op haven Rotterdam

Bezoekers kijken hun ogen uit in FutureLand, het informatiecentrum op de Tweede Maasvlakte. „Overweldigend.” Michel Krämer (9) uit Mülheim an der Ruhr probeert een container te lossen op een reusachtig containerschip. Oeps, iets te hard. „Mag het iets rustiger”, bromt de kapitein ongerust.

Het informatiecentrum staat midden tussen het industriële geweld. Aan de overkant van het water werken hoge, lichtblauwe kranen van APM Terminal zich een slag in het rond om stalen dozen te verslepen. Een reusachtig Maerskcontainerschip loopt binnen. Dichterbij kan de haven niet komen.

In tien jaar tijd heeft het informatiecentrum ruim 1 miljoen gasten over de vloer gehad. Jong en oud, landrotten en waterratten. FutureLand biedt informatie over de aanleg en de toekomst van de Tweede Maasvlakte. Maar ook over de geschiedenis van Rotterdam, tot 2003 de grootste haven ter wereld. Nu staat de haven te boek als de grootste van Europa. En een van de meest duurzame.

Alles is groot, groter, grootst in Rotterdam. Voor de aanleg van Maasvlakte 2 was 365 miljoen kuub zand nodig, dat is ruim 250 keer de Kuip tot de nok gevuld, meldt een folder. Een informatiepaneel in FutureLand houdt het op 225 keer de Kuip vullen. Scheelt een paar kruiwagens zand. Agnita en Marion uit De Lier zijn onder de indruk. „Onvoorstelbaar dat ze met een hoopje zand zo’n enorm havengebied hebben kunnen maken.”

De tegenstellingen in de haven verrassen hen. „Aan de ene kant heb je die smerige schoorstenen, aan de andere kant schone zonne-energie.” De vrouwen uit De Lier, een dorp om de hoek, maken een tussenstop bij FutureLand. „We zijn hier nog nooit geweest.”

Geboeid

Maas en Jannie van de Haar uit Wekerom doen een dagje Rotterdam. Fiets op de aanhanger, fiets op de boot. Vanaf Hoek van Holland een rondje Maasvlakte. Van de Haar heeft niet direct iets met de haven. „Ik kom van de Veluwe.” Toch blikt hij geboeid rond. „Onvoorstelbaar zo groot alles is. De wet van de grote getallen.”

Rotterdam heeft in amper vijf jaar tijd een slordige 20 vierkante kilometer zee omgetoverd tot havengebied. Met kloeke kades voor stevige schuiten. De Maasvlakte kan containerschepen van maar liefst 400 meter lengte laden en lossen. De kades zijn 40 meter diep en 1,5 meter dik. Van gewapend beton. Tot 2035 kan de containeroverslag in de haven verdrievoudigen.

Links achterin FutureLand hangt een grote aardbol. Bezoekers kunnen er even onder plaatsnemen en zich laten bijpraten over de laatste stand van zaken op de Maasvlakte. „Rotterdam verwerkt jaarlijks zo’n 500 miljoen ton aan goederen”, vertelt de speaker.

Rechtsachter valt water. FutureLand projecteert op een regenscherm een video over de aanleg van de Maasvlakte. Aan de overkant doet Rotterdam de energietransitie uit de doeken. Binnen 30 jaar wil de haven geen negatieve invloed meer op het milieu hebben. Nou ja, hooguit een ietsjepietsje misschien.

Drop de box

Twee trappen hoger bevindt zich Drop de box. Michel Krämer probeert op de stoel van een kraanmachinist voorzichtig een container aan boord te laden. Oeps, iets te hard. „Kan het wat rustiger? Ik geef je strafseconden.” Toch vindt hij de game het „schönste” van FutureLand.

Z’n zusje probeert onder toeziend oog van haar moeder de Maeslantkering te sluiten. Lastig klusje. Het Duitse gezin brengt vanaf hun vakantieadres in Ouddorp een bezoekje aan Futureland. Met rondvaart. „Rotterdam is groter dan Hamburg”, moet vader Gerd Krämer toegeven.

Bezoekers kunnen met virtual reality-bril een kijkje nemen in de toekomst. Op hoge snelheid scheert een drone langs de havens van 2066. De groene wereld bestaat uit energiezuinige wolkenkrabbers en razendsnelle hyperloops. Kijkers moeten geen hoogtevrees hebben.

Gasten kunnen hun gratis uitje aanvullen met een –betaalde– rondvaart of bustour over de Maasvlakte. Maar FutureLand biedt genoeg. „We zijn nog lang niet uitgekeken”, zegt Agnita. Het echtpaar Van de Haar maakt haast. „De boot wacht.”

serie

Gratis uitje

Wat is er mooier dan een middagje weg zonder dat het wat kost. In deze serie tips voor een uitje. Voor niets. Deel 2