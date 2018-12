Fusie drie gemeenten Land van Cuijk

De Brabantse gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis willen fuseren. De drie gemeenten hebben dat dinsdag bekendgemaakt nadat vorig jaar een fusie met vijf gemeenten in het Land van Cuijk mislukte omdat de gemeenteraden van Grave en Mill en Sint Hubert tegen stemden.

De drie gemeenten laten weten dat de deur voor de beide andere gemeenten om zich alsnog aan te sluiten zo lang mogelijk openblijft.

De beoogde fusiedatum is 1 januari 2022 met herindelingsverkiezingen in november 2021. De nieuwe gemeente, waarvan de naam nog niet bekend is, telt in totaal 65.000 inwoners.