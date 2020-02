Fusie Amsterdam en Weesp stapje dichterbij

De gemeenteraad van Weesp heeft donderdagavond ingestemd met een fusie met Amsterdam. De twee gemeenten tekenen vrijdag een bestuursakkoord voor het opgaan van Weesp in de gemeente Amsterdam.

De fusie kan rekenen op brede steun in beide gemeenteraden. Zowel in Amsterdam als Weesp stemde alleen het CDA tegen. De Amsterdamse raad stemde enkele weken geleden al voor de huidige fusieplannen. De colleges gaven elkaar december al het jawoord.

Weesp wordt binnen de huidige plannen onderdeel van de gemeente Amsterdam, maar blijft wel een zelfstandige stad, legt de woordvoerder van de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (bestuurlijk stelsel) uit. Weesp krijgt waarschijnlijk ook een eigen bestuurscommissie, vergelijkbaar met de Amsterdamse stadsdeelraden van voorheen.

Iedereen met bezwaren tegen de fusieplannen heeft nu acht weken om die in te dienen. De colleges brengen daarop een advies uit en leggen de definitieve plannen nog aan de raden voor. Tot slot moeten de provincie Noord-Holland, de Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer nog groen licht geven. Bedoeling is dat Weespers in 2022 meestemmen in de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen.