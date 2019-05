Fundatie pakt uit met Triegel en Van Pallandt

De Duitse schilder Michael Triegel (1968) verwierf in 2010 plotsklaps bekendheid door zijn portret van paus Benedictus. Net als al zijn werk is het zeer realistisch, bijna bij het griezelige af, en ademt het tegelijk een beetje de sfeer van de vroege renaissance. Charlotte van Pallandt (1898-1997) was een prominente Nederlandse beeldhouwster, die speciaal de tongen losmaakte met haar beeld van koningin Wilhelmina in een kolossale jas, dat in Den Haag als Nationaal Monument werd geplaatst. Het Zwolse museum de Fundatie wijdt vanaf 25 mei een tentoonstelling aan elk van deze kunstenaars.

Triegel, die zich na het pausportret tot het christendom bekeerde, werkt als een oude meester, met een verfijnde techniek. Het lijkt religieus getint, maar is zonder verheerlijking, omvat ook eigentijdse elementen en doet wat bevreemdend aan. Vijftig van zijn werken zijn er te zien in de Fundatie. In Kasteel Het Nijenhuis in Heino/Wijhe, een satelliet van het museum, zijn er nog eens dertig tekeningen.

Van Pallandt, die altijd de essentie van haar onderwerp wilde vangen maar niet scheutig was met details, wordt geëerd met een grote overzichtstentoonstelling. Behalve beelden worden in Zwolle schilderijen, tekeningen en gipsen voorstudies getoond. Het museum heeft maar liefst 362 werken van haar hand. Haar portretten maken de meeste indruk, doordat karakter en persoonlijkheid sterk naar voren komen.

In de tuin van Kasteel het Nijenhuis staat een kopie van haar Wilhelmina-beeld. Van de oorspronkelijke stenen versie van Wilhelmina voor Rotterdam uit 1968 schonk ze het drie meter hoge gipsen model aan Dirk Hannema, stichter van Museum de Fundatie. Hannema kreeg van de kunstenares toestemming om een identiek Wilhelmina-beeld te laten gieten. Dit tweede gietsel kreeg een permanente plaats in de tuin van het kasteel.

Heel anders zijn de ‘Truus-beelden’, de sculptuurtjes waarvoor Truus Trompert model stond, een naaktmodel. Trompert wist Van Pallandt meer dan twintig jaar te inspireren. Hoe is ook in Zwolle te zien.

Tegelijk opent in de Fundatie en op Kasteel het Nijenhuis het evenement ArtWorlds’ ZomerExpo, met 250 kunstwerken over Europa.