Full speed op de fiets van Amersfoort naar Utrecht

In de provincie Utrecht is een bijzondere snelfietsroute in de maak. Het 20 kilometer lange traject tussen Amersfoort en de provinciehoofdstad is versierd met kunstwerken die de aandacht moeten trekken.

Amersfoort-Utrecht is al te fietsen, maar nog niet overal op hoge snelheid. Daarom staan er nog wat aanpassingen van het traject op het programma. „Snelheidsversnellers”, aldus provinciewoordvoerder Frank Kools. Zo moeten in de gemeente Utrecht de verkeerslichten nog fietsvriendelijk worden ingesteld.

De fietsroute loopt over het grondgebied van vijf gemeenten: Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest en Amersfoort. De provincie werkt met de vijf samen om het traject te realiseren. „We hebben afgesproken om de route in te passen in de bestaande situatie.”

Kappen

Ingrijpende aanpassingen van het wegennet verwacht Kools niet. Hoewel voor een ideaal snelfietspad een deel breder zou moeten zijn, erkent hij. „Maar dat is in bijvoorbeeld de gemeente De Bilt niet overal mogelijk. Door de bomen, parkeervakken, trottoirs en autorijstroken kan een aantal fietspaden daar niet aangepast worden.” Het kappen van bomen is hiervoor niet toegestaan.

Voor de provincie Utrecht zijn fietssnelwegen er niet alleen voor e-bikers en wielrenners, maar voor iedereen. Utrecht definieert een snelfietsroute als een „zo direct mogelijke, obstakelvrije en aantrekkelijke fietsverbinding waarop je snel, veilig en comfortabel kunt doorrijden.”

Fietsers hebben er in principe overal voorrang op al het kruisend en invoegend verkeer. „Als zo’n route kruisingen met verkeerslichten heeft, worden die fietsvriendelijk ingesteld, zodat de wachttijden voor de fietsers kort zijn.”

Regionaal netwerk

De provincie heeft plannen voor een regionaal netwerk van fietssnelwegen, zegt Kools. „We willen een goed en aantrekkelijk alternatief bieden voor drukke autowegen en volle treinen. Zoals de provinciale wegen genummerd zijn met een N ervoor, moet Utrecht in de toekomst ook een provinciaal netwerk van snelfietsroutes krijgen, die een eigen nummer hebben met een F ervoor. Het traject Amersfoort-Utrecht duiden we nu al aan als de F28-snelfietsroute.”

De route tussen Amersfoort en Utrecht heeft nóg een naam gekregen: ”De Stijl”. Die verwijst naar een kunstbeweging aan het begin van de vorige eeuw.

Zowel de Utrechtse meubelmaker en architect Gerrit Rietveld als de Amersfoortse kunstenaar Piet Mondriaan was lid van deze beweging, die zich bezighield met abstracte, blokachtige kunst. Langs de route staan tien beelden –door sommigen al totempalen genoemd– van 6,5 meter hoog die naar het werk van Mondriaan en Rietveld verwijzen.

De beelden zijn ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar Boris Tellegen en blijven minimaal tien jaar staan.

Het kunstzinnige tintje moet vooral extra aandacht trekken, weet Kools. De hoop is dat er daardoor snel draagvlak komt om de verbinding verder als snelfietsroute in te richten en dat bovendien andere fietssnelwegen in de provincie worden ontwikkeld.

De fietsroute Amersfoort-Utrecht moet in 2020 klaar zijn. De werkzaamheden aan het traject beginnen later dit jaar.

>>destijlutrechtamersfoort.nl